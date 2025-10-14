 Özge Yağız Cannes’da büyüledi!

Gözleri Kara Deniz dizisinin Güneş’i Özge Yağız, Cannes’da adeta göz kamaştırdı!

Dizideki partneri Halit Özgür Sarı ile birlikte Carlton Otel’deki özel davete katılan başarılı oyuncu, Raissa Vanessa imzalı cesur ve zarif kıyafetiyle tüm bakışları üzerinde topladı. Yağız, ışıltısıyla geceye damga vurdu.

