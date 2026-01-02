 Özge Taşkar Falyalı'dan Serpil Çakmaklı'ya zarif jest !

  • Video Galeri Foto Galeri
Kıbrıslı iş insanı ve girişimci Özge Taşkar Falyalı Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Serpil Çakmaklı’ya yaptığı anlamlı jestle magazin dünyasında gündem oldu. Taşkar, sahibi olduğu Genius & Genius markasına ait, özel tasarımıyla dikkat çeken şık bir saati Serpil Çakmaklı’ya hediye etti.

Zarafeti ve modern çizgileriyle öne çıkan saat, yalnızca bir aksesuar değil; aynı zamanda Yeşilçam’a ve Türk sinemasının emek veren kadınlarına duyulan saygının sembolü olarak yorumlandı. Özge Taşkar Falyalı'nın bu ince düşüncesi, davetliler ve magazin çevreleri tarafından büyük takdir topladı. Serpil Çakmaklı’nın hediyeyi büyük bir memnuniyetle kabul ettiği öğrenilirken, bu özel jest “iki güçlü kadının zarif buluşması” olarak nitelendirildi. Moda ve iş dünyasında adından sıkça söz ettiren Genius & Genius markasının, sanat ve sinemaya verdiği bu anlamlı destek de dikkatlerden kaçmadı.

Magazin kulislerinde konuşulanlara göre, Özge Taşkar Falyalı'nın sanat dünyasına yönelik sürpriz projeleri ve özel iş birlikleri önümüzdeki dönemde de adından söz ettirecek gibi görünüyor.

