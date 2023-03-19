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Özge Özpirinçci Makyajsız Haliyle Dikkat Çekti

Oyuncu Özge Özpirinçci önceki gün Sarıyer’de bulunan bir AVM’de görüntülendi. Basın mensuplarının isteği üzerine poz veren Özge Özpirinçci’nin doğal hali beğeni kazandı.

Özge Özpirinçci Makyajsız Haliyle Dikkat Çekti

Spor giyimi ve makyajsız hali ile tek başına alışveriş turuna çıkan Özge Özpirinçci, basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek, objektiflere poz verdi.

Özge Özpirinçci Makyajsız Haliyle Dikkat Çekti

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden oyuncu, "İyi olmaya çalışıyoruz" demekle yetindi. Alışveriş turunu kısa sürede tamamlayan Özpirinçci, akşam saatlerinde İstinyePark'dan ayrıldı.
 

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