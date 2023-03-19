Özge Özpirinçci Makyajsız Haliyle Dikkat Çekti

Spor giyimi ve makyajsız hali ile tek başına alışveriş turuna çıkan Özge Özpirinçci, basın mensuplarının fotoğraf isteğini geri çevirmeyerek, objektiflere poz verdi.

Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden oyuncu, "İyi olmaya çalışıyoruz" demekle yetindi. Alışveriş turunu kısa sürede tamamlayan Özpirinçci, akşam saatlerinde İstinyePark'dan ayrıldı.



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