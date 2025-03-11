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Özge Özacar'ın AVM tarzı!

Ünlü oyuncu Özge Özacar'ın AVM tarzı! İşte detaylar...

Özge Özacar'ın AVM tarzı!

Ünlü oyuncu Özge Özacar, İstinyePark AVM'de görüntülendi.

 Özge Özacar'ın AVM tarzı!


Sevgilisi ile el ele çıktığı alışveriş turunda muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, objektiflere tek başına poz verdi. Mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünlerini inceleyen çift, alışveriş turunu tamamladıktan sonra İstinyePark'ta bulunan bir restoranda yemek yediler.

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