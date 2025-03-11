 Özge Özacar'ın AVM tarzı!

Ünlü oyuncu Özge Özacar, İstinyePark AVM'de görüntülendi.



Sevgilisi ile el ele çıktığı alışveriş turunda muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmayan oyuncu, objektiflere tek başına poz verdi. Mağazaları dolaşarak yeni sezon ürünlerini inceleyen çift, alışveriş turunu tamamladıktan sonra İstinyePark'ta bulunan bir restoranda yemek yediler.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.