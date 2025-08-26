  • Video Galeri Foto Galeri
Özge Borak üniversiteyi kazandı

Özge Borak üniversiteyi kazandı. İşte detaylar....

Güzel oyuncu Özge Borak, üniversite sınavını kazandığını sosyal medyadan duyurdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunu olan Borak, ikinci üniversitesini kazandı.

Güzel oyuncu, kazandığı ikinci üniversitesinde psikoloji ana bilim dalında öğrenci olacak.

Katıldığı programlarda da psikoloji yönünde merakı ve araştırmaları olduğunu belirten Özge Borak, istediği bölümü kazanmış olmanın mutluluğunu “Bugün düşüncelerimden biri aydınlığa kavuştu.” sözleriyle sevdikleriyle paylaşmayı ihmal etmedi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
