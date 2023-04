Özdilek’in iki oteli 6. kez “Best Of Wyndham Grand” ödülünün sahibi oldu Dünya çapında faaliyet gösteren Wyndham Grand otelleri arasında yapılan " Best Of Wyndham Grand” ödülleri yerli ve yabancı misafirlerin üstün kalite, başarılı performans ve yüksek misafir memnuniyeti gibi kriterleri değerlendirmesiyle sahiplerini buldu.