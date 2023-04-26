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Özdilek’in iki oteli 6. kez “Best Of Wyndham Grand” ödülünün sahibi oldu

Dünya çapında faaliyet gösteren Wyndham Grand otelleri arasında yapılan " Best Of Wyndham Grand” ödülleri yerli ve yabancı misafirlerin üstün kalite, başarılı performans ve yüksek misafir memnuniyeti gibi kriterleri değerlendirmesiyle sahiplerini buldu.

Özdilek’in iki oteli 6. kez “Best Of Wyndham Grand” ödülünün sahibi oldu

Wyndham Grand çatısı altında bulunan otellerin değerlendirilmesi sonucunda, Özdilek’in iki oteli Wyndham Grand İstanbul Levent ve Wyndham Grand İzmir Özdilek, 6. kez “Best of Wyndham Grand” ödülüne layık görüldü.

Özdilek’in iki oteli 6. kez “Best Of Wyndham Grand” ödülünün sahibi oldu

İzmir’in muhteşem deniz manzarasına sahip konumuyla 5 yıldızlı lüks bir şehir oteli olarak hizmet veren Wyndham Grand İzmir Özdilek ve İstanbul’un muhteşem manzarasına 360 derece hakim olan Wyndham Grand İstanbul Levent, bu prestijli listede daha önceki yıllarda olduğu gibi bu sene de misafirlerinin oylamasıyla yer almanın mutluluğunu yaşıyor.

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