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Özcan Deniz'den flaş açıklama... Şarkıcı: Birilerinin boğazını sıkmak...

Özcan Deniz, Kıbrıs'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı birbirinden çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Özcan Deniz'den flaş açıklama... Şarkıcı: Birilerinin boğazını sıkmak...

Sanatçı Özcan Deniz, önceki akşam Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de sahne aldı.

Özcan Deniz'den flaş açıklama... Şarkıcı: Birilerinin boğazını sıkmak...
Keyifli halleriyle dikkat çeken Deniz, sık giyimi ile de dikkat çekti.

Özcan Deniz'den flaş açıklama... Şarkıcı: Birilerinin boğazını sıkmak...
Eski ve yeni şarkılarını okuyan sanatçı, bir ara efkarlanarak misafirler ile sohbet etti.

Özcan Deniz'den flaş açıklama... Şarkıcı: Birilerinin boğazını sıkmak...

Deniz, "Hani bazen çok daralırız, birilerinin boğazını sıkmak isteriz. İşte şarkılar bu zamanlarda devreye giriyor, öyle şeyler yaşadığımız içinde bu şarkılar ortaya çıkıyor" dedi.

Özcan Deniz'den flaş açıklama... Şarkıcı: Birilerinin boğazını sıkmak...
19 Mayıs'ta 51 yaşına basan Deniz, sahnede doğum gününü kutladı. Sanatçı, "Bugün 2 yaşına girdim, 19 Mayıs gibi önemli bir gün benim doğum günüm. Çocukluğumdan bu yana doğum günü kutlayamadım, çünkü o gün bütün arkadaşlarım kutlamalara katılıyordu" dedi.

Özcan Deniz'den flaş açıklama... Şarkıcı: Birilerinin boğazını sıkmak...

Doğum günü kutlaması için ayrıca teşekkür eden sanatçı, "3 gün 3 gece pasta üfledim, herhalde 1 hafta boyunca doğum günümü kutlayacağım" dedi. 30 yıldır sevenlerine teşekkür eden Deniz, "Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, bu gece yaralarınıza tuz basarak, şarkılarla sizi iyi edeceğim" dedi.

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