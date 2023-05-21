Özcan Deniz'den flaş açıklama... Şarkıcı: Birilerinin boğazını sıkmak...

Sanatçı Özcan Deniz, önceki akşam Kıbrıs Lord's Palace Hotel'de sahne aldı.



Keyifli halleriyle dikkat çeken Deniz, sık giyimi ile de dikkat çekti.



Eski ve yeni şarkılarını okuyan sanatçı, bir ara efkarlanarak misafirler ile sohbet etti.

Deniz, "Hani bazen çok daralırız, birilerinin boğazını sıkmak isteriz. İşte şarkılar bu zamanlarda devreye giriyor, öyle şeyler yaşadığımız içinde bu şarkılar ortaya çıkıyor" dedi.



19 Mayıs'ta 51 yaşına basan Deniz, sahnede doğum gününü kutladı. Sanatçı, "Bugün 2 yaşına girdim, 19 Mayıs gibi önemli bir gün benim doğum günüm. Çocukluğumdan bu yana doğum günü kutlayamadım, çünkü o gün bütün arkadaşlarım kutlamalara katılıyordu" dedi.

Doğum günü kutlaması için ayrıca teşekkür eden sanatçı, "3 gün 3 gece pasta üfledim, herhalde 1 hafta boyunca doğum günümü kutlayacağım" dedi. 30 yıldır sevenlerine teşekkür eden Deniz, "Her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim, bu gece yaralarınıza tuz basarak, şarkılarla sizi iyi edeceğim" dedi.

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