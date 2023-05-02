Özbey Özdeker genç yetenekleri keşfediyor

7 senedir sektörde arasında Çakal, Reckol, Anıl Piyancı olan ünlü isimlerle çalışan Özbey Özdeker, genç yetenekleri keşfetmeye odaklanacağı yeni şirketi için “Buradaki ana amacımız bir aile kurmak, genç yetenekleri şarkı seçiminden klipçekimine, promosyondan dijitale her ihtiyacının karşılanacağı bir çatı altında toplamak istedik” diyor.

“Act Early” ile menajerlike de devam edicek olan Özbey, yeni şirketinin ilk adımlarını Era7capone ile imzaladığı sözleşmeyle attı. Özellikle dijitalde çok iddialı olan "Act Early" müzik sektöründe çok konuşulacak işlere imza atmaya hazırlanıyor.

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