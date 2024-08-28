 Ozan Doğulu Bodrum'u coşturdu

Ozan Doğulu, Bodrum Club Catamaran'da izleyici karşısına çıktı.



Setin başına geçen DJ, fenomen şarkıları çalarak,

seyircileri coşturdu.

Mekana gelenleri bir dakika yerinde durdurmayan Doğulu,



gece boyunca kardeşi Kenan Doğulu'nun da şarkılarını çaldı.

DJ, hem nostalji hem de günümüz parçalarına yer vererek, eğlendirdi.

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