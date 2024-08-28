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Ozan Doğulu Bodrum'u coşturdu

Ünlü isim Ozan Doğulu Bodrum'u coşturdu. İşte detaylar...

Ozan Doğulu Bodrum'u coşturdu

Ozan Doğulu, Bodrum Club Catamaran'da izleyici karşısına çıktı.

Ozan Doğulu Bodrum'u coşturdu
Setin başına geçen DJ, fenomen şarkıları çalarak,

 Ozan Doğulu Bodrum'u coşturdu

seyircileri coşturdu.

 Ozan Doğulu Bodrum'u coşturdu

Mekana gelenleri bir dakika yerinde durdurmayan Doğulu,

Ozan Doğulu Bodrum'u coşturdu
gece boyunca kardeşi Kenan Doğulu'nun da şarkılarını çaldı.

 Ozan Doğulu Bodrum'u coşturdu

DJ, hem nostalji hem de günümüz parçalarına yer vererek, eğlendirdi.

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