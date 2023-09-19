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Oya Alasya hayatını kaybetti

Oya Alasya hayatını kaybetti

Oya Alasya hayatını kaybetti

Sinemaseverler tarafından Köyden İndim Şehre ve Salak Milyoner gibi filmlerle tanınan Zeki Alasya'nın ilk eşi Oya Alasya'dan acı haber geldi. Kızı Zeynep Alasya tarafından duyurulan acı habere göre usta oyuncu 74 yaşında hayatını kaybetti.

 Oya Alasya hayatını kaybetti

Alasya'nın cenazesi Zincirlikuyu camisinden kaldırılarak yine Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecek.

Oya Alasya hayatını kaybetti
Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal, "Ahh! Çok üzüldüm. Oya Kemal'le ilk tanıştığımızda Zeki Alasya’nın eşiydi. Salak Milyoner filminin bazı sahneleri Ankara’da çekildi. O süre içinde Oya ile çok iyi arkadaş olduk. Kemal'le evlenmemize en çok sevinenlerden Oyacım. Kızları Zeynep doğduğundaki sevinçleri birlikte yaşadık. Seni unutamam sevgili Oya..." dedi.

 

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