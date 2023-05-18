"Geri Gel", Oversize tarafından yazılan ve performe edilen bir müzik eseri olarak karşımıza çıkıyor. Şarkı, aşkın karmaşık duygularını anlatırken, dinleyicileri derin bir duygusal yolculuğa çıkarıyor. Oversize'un samimi vokalleri ve etkileyici müzikal dokunuşları, şarkının gücünü ve etkisini artırıyor.

Prodüktörlüğünü Erdem Karahan'ın üstlendiği "Geri Gel", Oversize'un sanatsal vizyonunu tamamlıyor ve kendine özgü tarzını yansıtıyor. Şarkının çarpıcı melodileri ve özgün düzenlemesi, dinleyicileri adeta büyülüyor.

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