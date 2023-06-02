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OptiFibre ve Ece Vahapoğlu’ndan Fit Menü İkon restoranlarında!

“İyi yaşamın temeli iyi beslenmektir” amacıyla yola çıkan Optifibre, Ece Vahapoğlu ve İkon restoranları, yazı, özel hazırlanan Fit Menü ile karşılıyor.

OptiFibre ve Ece Vahapoğlu’ndan Fit Menü İkon restoranlarında!

Sağlıklı beslenme alışkanlığının olmazsa olmazlarından biri olan yeterli lif tüketimi konusunda tüketicileri bilgilendiren Nestlé Health Science Tüketici Sağlığı markası OptiFibre, Sağlıklı Yaşam ve Yoga Eğitmeni Ece Vahapoğlu birlikteliğinde Happy Moon’s Grup’un bünyesinde yer alan İkon restoranları ile özel bir Fit Menü oluşturulmasını destekledi.

OptiFibre ve Ece Vahapoğlu’ndan Fit Menü İkon restoranlarında!

OptiFibre X Ece Vahapoğlu Fit Menü’nün, Nestlé Health Science Tüketici Sağlığı İş Birimi Lideri İpek Özçırpıcı’nın katılımıyla gerçekleşen İkon Galataport’taki ilk tadım etkinliğinde sağlıklı beslenmeyi önemseyen isimler bir araya geldi.

OptiFibre ve Ece Vahapoğlu’ndan Fit Menü İkon restoranlarında!

“Bugüne dek pek çok kişi, bir mekana gittiğinde benim tavsiyelerimi göz önünde bulundurarak sipariş verirdi, şimdi marka elçisi olduğum OptiFibre ile İkon’larda bu yemekleri yiyebilecekler” diyen Ece Vahapoğlu ve OptiFibre davetine katılan; Hatice Aslan, Öykü Çelik, Şebnem Özinal, Lale Çangal Hünal, Akasya Asıltürkmen, Şahika Ercümen, Tuğçe İrtem, Elmas Çakar, Nihan Kayalıoğlu, Melis Dilmener, Özge Zeki, Pelin Baykal Akgün, Nurdan Tol, Derya Özel, Mukaddes Kaya, Aypen Telci’nin yanı sıra Diyetisyen Berrin Yiğit, Diyetisyen Gizem Keservuran, Diyetisyen Zehra Bora da Fit Menü’yü ilk tadanlar arasında yer aldı.

OptiFibre ve Ece Vahapoğlu’ndan Fit Menü İkon restoranlarında!

Galataport, Akmerkez ve Yalıkavak Marina’daki İkon restoranlarının yaz menüsünde yer alan OptiFibre X Ece Vahapoğlu Fit Menü, beslenmesine özen gösterenlere harika bir yaz vaat ediyor.

 

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