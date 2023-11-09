  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Onur Saylak ilk aşkını ilk kez açıkladı

Onur Saylak ilk aşkını ilk kez açıkladı... İşte detaylar...

Onur Saylak ilk aşkını ilk kez açıkladı

Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla NTV ekranlarına gelen Empati'nin bu çarşamba konuğu oyuncu, yönetmen Onur Saylak oldu. Saylak, yaşanmış hikayelerle Empati kurarken özel hayatına, çocukluğuna, babalığına dair de çok özel açıklamalar yaptı.

 

BENİM NORMAL KIYAFETİM BEŞİKTAŞ FORMASI
Ben Beşiktaş formasıyla evde gezen bir adamım. Maç günleri de normal günlerde de. Akşam eve gidince normal kıyafetim Beşiktaş forması. O kadar Beşiktaşlıyım! Seviyorum.

Onur Saylak ilk aşkını ilk kez açıkladı

AKTİF BİR BABAYIM. HER ANLARIYLA UĞRAŞIYORUM. KÜÇÜK BEYE HER SABAH SÜT YAPIYORUM, 7'DE UYANIYORUM
Aktif bir babayım. Her anlarıyla her dertleriyle uğraşıyorum. Yeri geliyor alt değiştiriyordum, bez değiştiriyordum yani, küçük beye her sabah süt yapıyoruz, sabahları oyun oynuyoruz. Sabahları istisnasız 6 buçuk 7'de kalkıyoruz. Oyun grubu var, sabahları gidiyor ve biz her sabah bu seremoniyi gerçekleştiriyoruz. Kızlarla da ne istiyorlarsa, artık 11 buçuk yaşındalar, ne kadar birlikte vakit geçirirsek o kadar iyi, çok mutluyum bu zamanı ayırdığım için onlara...

 

İLK AŞKIMI UNUTMADIM HALA BENDE DURUYOR
İlk aşkım orta sondaydı, orta sonda başladı. Şunu çok net hatırlıyorum, bir aynı sınıftaydık aslında, fakat onu başka duygularla ilk gördüğüm anı hiç unutmuyorum, o kadraj olarak hala bende duruyor. Yüzünü de hatırlıyorum. İlkler kolay kolay unutulmuyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 1
    BEĞENDİM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Erhan Yazıcıoğlu, oyunculukları sosyal medyada eleştiren genç oyunculara ne tavsiye etti?
  Magazin

Erhan Yazıcıoğlu, oyunculukları sosyal medyada eleştiren genç oyunculara ne tavsiye etti?

Pınar Eliçe'den itiraf! Hayatını karnıyarık değiştirmiş!
  Magazin

Pınar Eliçe'den itiraf! Hayatını karnıyarık değiştirmiş!

Büşra Pekin ilk kez anne oldu!
  Magazin

Büşra Pekin ilk kez anne oldu!

Yaşam Koçu maceralarını anlatmak için sete çıktı
  Magazin

Yaşam Koçu maceralarını anlatmak için sete çıktı

Uğur Yücel'den flaş itiraf: Eşkıya'dan sonra oyunculuğu...
  Magazin

Uğur Yücel'den flaş itiraf: Eşkıya'dan sonra oyunculuğu...

Alev Gürsoy Cimin’in ikinci kitabı 'Bu Son Olsun' okurlarıyla buluştu
  Kültür - Sanat

Alev Gürsoy Cimin’in ikinci kitabı 'Bu Son Olsun' okurlarıyla buluştu