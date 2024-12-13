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Onlar Türkiye'nin 10 başarılı genci

Dünyanın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan JCI “Uluslararası Genç Liderler ve Girişimciler Derneği”nin Türkiye ayağı olan 30. TOYP Türkiye: “Türkiye’nin 10 Başarılı Genci” ödülleri Electrolux ana sponsorluğunda Grand Pera Emek Sahnesi'nde düzenlenen Gala Töreni’nde sahiplerini buldu.

Onlar Türkiye'nin 10 başarılı genci

 

Özlem Gürses'in sunumuyla gerçekleşen 30. TOYP Türkiye Gala Gecesi ve Ödül Töreni’nde TOYP Türkiye Birincileri kamuoyuna açıklanarak plaketleri takdim edildi.

Onlar Türkiye'nin 10 başarılı genci

Üstün Patent Kurucusu Özlem Arslan Kart, 30. TOYP Türkiye – Kişisel Başarı jürisi olarak " Üstün Patent Tıbbi Yenilik ve Buluşlar Kategorisi " birincisi Dr. Zeynep Dağlar'ın ödülünü takdim etti.

Onlar Türkiye'nin 10 başarılı genci

2024 TOYP Türkiye Kategori Birincileri;

1-) Tibet Makina Kültürel Kategorisi - Belgüzar Aksoy Gürer

2-) Paladin Bilişim Fen ve Teknik Gelişme Kategorisi - Doç. Dr. Mehmet Yağmurcukardeş

3-) Dekon Group Bilimsel Önderlik Kategorisi - Dr. H. Atakan Ekiz

4-) Üstün Patent Tıbbi Yenilik ve Buluşlar Kategorisi - Dr. Zeynep Dağlar

5-) Firmamentum İnsan Haklarına, Çocuklara ve Dünya Barışına Katkı Kategorisi - Erdinç Erdem Bakkal

6-) PHX Medya İnsanlığa ve Gönüllü Kuruluşlara Hizmet Kategorisi - Emre Varol

7-) RK Academy Kişisel Başarı Kategorisi - Zerrin Temiz

8-) RE/MAX Türkiye İş Dünyası, Ekonomi ve/veya Girişimcilik Kategorisi - Efe Kethüda

9-) Sembool Outsourcing Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Kategorisi - Eylül Er

10-) Siyaset, Hukuk ve Kamu Yönetimi Kategorisi - Av. Abdullah Atakan Karataş

11-) JCI Türkiye Senatosu Özel Ödülü - Selin Durgut

Onlar Türkiye'nin 10 başarılı genci

 

 

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