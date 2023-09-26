 Önder Öztarhan'ın sokak stili dikkat çekti

Önder Öztarhan, Bebek’te görüntülendi.

Yalnız olduğu gözlenen iş insanı, kendisine sorulan soruları cevapsız bırakarak mekana girdi. Öztarhan’ın sokak stili ise dikkatlerden kaçmadı.

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