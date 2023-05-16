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Ömer zirvede

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği Star'ın sevilen dizisi Ömer, dün akşam yayınlanan bölümüyle reyting sıralamasında AB ve ABC1 kategorilerinde birinci oldu.

Ömer zirvede

OGM Pictures ve Star’ın ilgiyle izlenen dizisi Ömer yine retyting sıralamasında başarıya imza attı. AB’de 5,48 reyting ve 15,64 share, ABC1’de 6,17 reyting ve 15,48 share alarak reyting sıralamasında en üst sıradaki yerini aldı.

 Ömer zirvede Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.

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