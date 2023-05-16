Ömer zirvede

OGM Pictures ve Star’ın ilgiyle izlenen dizisi Ömer yine retyting sıralamasında başarıya imza attı. AB’de 5,48 reyting ve 15,64 share, ABC1’de 6,17 reyting ve 15,48 share alarak reyting sıralamasında en üst sıradaki yerini aldı.

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