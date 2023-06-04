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Oligark İstanbul yaza ‘merhaba’ dedi

İstanbul’un en gözde yeme-içme, eğlence ve etkinlik mekanı Oligark İstanbul, İtalyan iş adamı, girişimci ve sosyal medya fenomeni Gianluca Vacchi’nin Dj performansı ile “Yaza merhaba” dedi.

Oligark İstanbul yaza ‘merhaba’ dedi

Stili, dansları ve renkli kişiliğiyle fenomen olan İtalyan milyoner Giancula Vacchi’nin konuklara unutulmaz bir performans sunduğu gece büyük ilgi gördü.

Oligark İstanbul yaza ‘merhaba’ dedi

Günler öncesinden rezervasyonların dolduğu gecede Gianluca Vacci’den önce DJ kabinine Survivor yarışmasıyla tanınan Nagihan Karadere geçti. Saatler gece yarısını gösterdiğinde DJ kabinine ünlü fenomenin geçmesiyle İstanbul adeta sallandı.

Oligark İstanbul yaza ‘merhaba’ dedi

Büyük bir kalabalığa sabahın ilk ışıklarına kadar DJ'lik yapan Gianluca Vacchi, "İstanbul harika bir yer. Türkiye öyle daha doğrusu. Sefo'nun "İsabelle" şarkısı da muazzam. İcardi de bu gece bizimle olacak. Gece gelecek kendisi. Galatasaray takımı ile Türkiye'de şampiyon oldular. Tebrik ederim." dedi. Gece'nin ilerleyen saatlerinde Galatasaray'ın yıldız futbolcusu İcardi de yakın arkadaşının yanına geldi.

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