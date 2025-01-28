 Oktay Kaynarca'ya sette doğum günü sürprizi

Oktay Kaynarca’nın başrolünü üstlendiği, “Başkan: Ev Hapsi” dizisinin setinde sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Dizide ev hapsi ile cezalandırılan belediye başkanına hayat veren Oktay Kaynarca, yapılan sürprizle yeni yaşını ekip arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Başarılı oyuncu “Başkan” yazılı pastayı keserek ekibe teşekkür etti.

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