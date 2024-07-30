24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, 27 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirdi. Harun Akaröz, Bodrum'da toptağa verildi.



Soyman, oğlunun MS hastalığına yakalandığı ilk günleri paylaştı.



Sanatçı, "Oğlumun ilk MS teşhisi konulduğu zaman. Ah Ah yavrum hep yaşayacaksın benim gönlümde. Mekanın cennet olsun canım oğlum canım yavrum. Meleksin melekler gibi gittin" diye yazdı.

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