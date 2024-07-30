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Oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'dan duygusal mesaj

Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'dan duygusal mesaj geldi! İşte detaylar....

Oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'dan duygusal mesaj

24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden Harun Akaröz, 27 Temmuz Cumartesi günü yaşamını yitirdi. Harun Akaröz, Bodrum'da toptağa verildi.

Oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'dan duygusal mesaj
Soyman, oğlunun MS hastalığına yakalandığı ilk günleri paylaştı.

Oğlu Harun Akaröz'ü kaybeden Safiye Soyman'dan duygusal mesaj
Sanatçı, "Oğlumun ilk MS teşhisi konulduğu zaman. Ah Ah yavrum hep yaşayacaksın benim gönlümde. Mekanın cennet olsun canım oğlum canım yavrum. Meleksin melekler gibi gittin" diye yazdı.

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