Ödül Uğur Belenk’in oldu

Müzik ve sanat dünyasının en prestijli organizasyonlarından Altın Zirve ve Kariyer Ödülleri, görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Tuğçe Sarıkaya Dağıstan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen geceye, ünlü model Özge Ulusoy ve başarılı komedyen Yavuz Seçkin sunuculuk yaptı. Heyecanla beklenen “En İyi Çıkış Yapan Erkek Şarkıcı” kategorisinde ise büyük rekabet yaşandı.

Birbirinden güçlü adayların yarıştığı bu kategoride ödülün sahibi, sesi ve performansıyla dikkatleri üzerine çeken Uğur Belenk oldu. Sanat ve iş dünyasından birçok ismin katıldığı görkemli gecede Belenk’in başarısı, alkışlarla taçlandı.

