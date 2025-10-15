  • Video Galeri Foto Galeri
Ocakbaşında konu spor ve sanat

İş, sanat, spor ve magazin dünyasından birçok ünlü isim İstanbul'da hizmete giren ocakbaşının açılışında buluştu.

Arda Turan, Fatih Terim, Sedef İybar, Demet Akbağ, Timur Savcı, Burak Sağyaşar, Oğuzhan Koç, Pelin Karahan, Celil Nalçakan, Atakan Arslan, Serap Arslan, Bora Akkaş, Oben Alkan, Emrah Altıntoprak, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Candaş Tolga Işık ve Saadet Özsırkıntı gibi isimler, Arnavutköy'de açılan Tam Ocakbaşı'nda buluştu.

Şef Türev Uludağ'a ait özel menüyü deneyimleyen ünlü isimler, gece boyunca spor ve sanat konuştu.

Uzun süredir birbirini görmeyen ünlü isimlerin de olduğu gecede, hem lezzet tadımı hem de hasret giderme oldu.

Adana mutfağının özünden beslenen mekanın kurucusu şef Türev Uludağ, "Tam ismi yalnızca bir kelime değil; hayatın kendisine duyulan bütünlük, eksiksizlik ve yerinde olma hali anlamına geliyor. Bu felsefemizle Tam Ocakbaşı'nda misafirlerimize yalnızca yemek değil, ruhlarını doyuran eksiksiz bir deneyim sunuyoruz" dedi.

