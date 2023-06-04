 Nur Sürer'den sürpriz proje

Aile dizisinde yer alan usta oyuncu Nur Sürer, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Yazı dinlenmek yerinde yeniden film setinde geçireceğini söyledi.

Oyuncu, bağımsız bir sinema filmi için Söke’ye çekimlere gideceğini söyleyerek tatil yapmaya fırsat bulmadığını söyledi. Nur Sürer spor giyim tarzıyla da göz doldurdu.

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