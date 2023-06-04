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Nur Sürer'den sürpriz proje

Başrollerini Serenay Sarıkaya ile Kıvanç Tatlıtuğ'un paylaştığı Aile dizisinde oynayan Nur Sürer'den yeni proje... İşte detaylar...

Nur Sürer'den sürpriz proje

Aile dizisinde yer alan usta oyuncu Nur Sürer, önceki gün City's Nişantaşı çıkışı görüntülendi. Yazı dinlenmek yerinde yeniden film setinde geçireceğini söyledi.

 Nur Sürer'den sürpriz proje

Oyuncu, bağımsız bir sinema filmi için Söke’ye çekimlere gideceğini söyleyerek tatil yapmaya fırsat bulmadığını söyledi. Nur Sürer spor giyim tarzıyla da göz doldurdu.

Nur Sürer'den sürpriz proje

 

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