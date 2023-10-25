  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı

Ünlü oyuncu Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı...İşte detaylar...

Nur Fettahoğlu'nun AVM tarzı

Nur Fettahoğlu, İstinye Park’ta alışveriş turunda objektiflere takıldı. Neşeli tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu alışveriş yaptığı mağaza çıkışında kendisini görüntüleyen muhabirleri karşısında görünce telefonda konuştuğu arkadaşına “yakalandım” diyerek esprili bir konuşmNur Fettahoğlu'nun AVM tarzıa gerçekleştirdi.


Telefonu kapattıktan sonra sorulan sorulara yanıt veren Nur Fettahoğlu “Gördüğünüz gibi işlerden vakit buldukça alışveriş yapıyorum ve dostlarıma vakit ayırıyorum. Şimdi ise bir arkadaşımla telefonda sohbet ediyordum size yakalandım” dedi. Daha sonra alışveriş turunu tamamlayan Fettahoğlu arabasına binerek AVM’den ayrıldı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

100. yıl 100 tasarım 100 manken
  Magazin

100. yıl 100 tasarım 100 manken

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi
  Magazin

İki ay önce anne olan sunucu Diletta Leotta doğum kilolarını verdi

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!
  Magazin

Onur Seyit Yaran'ın yeni imajı şaşırttı!

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi
  Magazin

Ünlü çift İlhan Mansız ile Lela Leyla evlendi

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi
  Magazin

Ünlü şarkıcı Emirkan darp edildi

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı
  Magazin

Bihter'i oynayacak Farah Zeynep Abdullah'tan esprili Bihter paylaşımı