Nodus, dünyanın en prestijli sahnelerinden Hİ İbıza'da Hugel ile gecenin açılışını yaptı

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen performans, Türk elektronik müzik sahnesi adına uluslararası ölçekte önemli bir kilometre taşı olarak kayıtlara geçti.

Elektronik müzik dünyasının en prestijli adreslerinden biri olarak kabul edilen Hi Ibiza, Türkiye adına dikkat çeken bir başarıya ev sahipliği yaptı. Uzun yılların ardından ilk kez bir Türk elektronik müzik sanatçısı, dünyaca ünlü DJ ve prodüktör HUGEL'in her perşembe düzenlediği ve sezonun en çok konuşulan serilerinden biri olan Make The Girls Dance gecesinde sahne aldı.

Türkiye'nin uluslararası elektronik müzik temsilcilerinden Nodus, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 7 bin müzikseverin takip ettiği gecede HUGEL ile aynı line-up'ta yer alarak performans sergiledi. Ibiza sezonunun en yoğun döneminde gerçekleşen etkinlik, hem uluslararası müzik profesyonellerinin hem de elektronik müzik takipçilerinin yoğun ilgisini gördü.

Hi Ibiza, uzun yıllardır DJ Mag tarafından dünyanın en iyi gece kulüpleri arasında gösteriliyor ve elektronik müzik endüstrisinin en önemli vitrinlerinden biri olarak kabul ediliyor. Bu sahnede yer almak, yalnızca bir performans değil; aynı zamanda uluslararası kariyer açısından önemli bir referans niteliği taşıyor.



Nodus'un İbiza başarısı bununla da sınırlı kalmadı. Sanatçı, adanın en ikonik buluşma noktalarından biri olan Café Mambo Ibiza'nın sezonun en dikkat çeken etkinliklerinin birinde yine Hugel ile sahne aldı. Gün batımı kültürüyle özdeşleşen ve dünyanın önde gelen DJ'lerini ağırlayan Mambo sahnesinde performans sergilemesi, sanatçının uluslararası görünürlüğünü daha da güçlendirdi.

Son yıllarda Türk DJ ve prodüktörlerin küresel elektronik müzik sahnesindeki görünürlüğü artarken, Nodus'un Hi Ibiza ve Mambo Ibiza performansları bu yükselişin en güçlü örneklerinden biri olarak değerlendiriliyor. Özellikle HUGEL gibi global ölçekte milyonlarca dinleyiciye ulaşan bir isimle aynı gecenin programında yer almak, Türk elektronik müzik ekosisteminin uluslararası alandaki gelişimini de ortaya koyuyor.

İspanya'da büyük ilgi gören bu performanslar, Türkiye'den çıkan elektronik müzik üretiminin artık yalnızca yerel değil, küresel ölçekte de karşılık bulduğunu gösterirken, Nodus'un önümüzdeki dönemde uluslararası festivaller ve kulüp sahnelerindeki varlığını daha da güçlendirmesi bekleniyor.

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