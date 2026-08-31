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Murat Başaran'dan yapay zeka çıkışı

Murat Başaran'dan yapay zeka çıkışı

Murat Başaran'dan yapay zeka çıkışı

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Murat Başaran, önceki akşam Bodrum Günay Restaurant’ta sahne aldı.

 Murat Başaran'dan yapay zeka çıkışı

Mekânı dolduran hayranlarına müzik dolu bir akşam yaşatan sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirerek büyük alkış aldı.

 Murat Başaran'dan yapay zeka çıkışı

Konser öncesinde orkestra ekibinin yaşadığı ulaşım sorununu anlatan Başaran, hava muhalefeti nedeniyle ekibin Antalya’ya inmek zorunda kaldığını söyledi.

Murat Başaran'dan yapay zeka çıkışı

Son dakikada Bodrum’a ulaşan ekibiyle sahneye çıkan sanatçı, “Son 15 dakika kala yetiştiler. Çok şükür muhteşem bir konser oldu” dedi.

Murat Başaran'dan yapay zeka çıkışı
BEN DE BU AKIMA KATILDIM
Müzik çalışmalarına hız kesmeden devam eden Murat Başaran, hayranlarını heyecanlandıracak bir de müjde verdi.

Murat Başaran'dan yapay zeka çıkışı

Ünlü şarkıcı, önümüzdeki günlerde sürpriz bir rap sanatçısıyla düet yapacağını açıkladı.

Murat Başaran'dan yapay zeka çıkışı

Düet yapacağı ismi şimdilik sır gibi saklayan Başaran, “Bu akıma ben de katıldım. Güzel bir düetimiz olacak. Sonra sözlerini kendim yazdığım başka bir şarkı çıkaracağım” diyerek müzik çalışmalarından bahsetti.

Murat Başaran'dan yapay zeka çıkışı
ŞİMDİKİ ŞARKILAR BİR KULAKTAN GİRİP DİĞERİNDEN ÇIKIYOR
Müzik dünyasındaki değişime de değinen Murat Başaran, günümüzde iyi müzik yapan genç sanatçıların bulunduğunu ancak bazı şarkıların yalnızca sound üzerinden ilerlediğini söyledi. Başaran, “Rap, R&B yapan arkadaşlarımız arasında çok iyi isimler var. İyisi de var, kötüsü de… Günümüzde gençler sound dinliyor. Biz bir şarkı yaptığımızda 8-10 sene gidiyordu. Çünkü şarkılar gönülden gönüle gidiyordu. Şimdi bir kulaktan girip öbür kulaktan çıkıyor. Biz yine buradayız. Yeni şarkılarla inşallah bunu başaracağız” dedi.

Murat Başaran'dan yapay zeka çıkışı
KENDİ CEBİMDEN PARA VERMEDİM
Geçtiğimiz günlerde Murat Dalkılıç’ın “Kendi cebimden para vererek konser yaptım. Şu dönemde konser vermek ütopik bir fikir” sözleri hatırlatılan Başaran, kendi konserlerinin yoğun ilgi gördüğünü belirterek dikkat çeken bir açıklama yaptı. Başaran, “Çok şükür kendi cebimden para vermedim. Festivallere gidiyorum. Çıktığımız yerlerde doluyor. Benim soyadım Başaran. Hiçbir zaman da öyle bir şeyle karşılaşmadım. Programlar dolu dolu geçiyor” diye konuştu.

Murat Başaran'dan yapay zeka çıkışı
YAPAY ZEKA ŞARKILARINI DİNLEYESİM GELMİYOR
Yapay zekânın müzik sektöründeki yükselişi hakkında da konuşan Murat Başaran, kendisine yapay zekâyla hazırlanan çok sayıda şarkı gönderildiğini anlattı. Bir doktor arkadaşının kendisine tam 25 şarkı gönderdiğini söyleyen Başaran, “Yapay zekâyı öğrenen ‘Ben bir şarkı yaptım, okur musun?’ diyerek bana gönderiyor. Geçen bir doktor arkadaşım gönderdi. Tam 25 tane şarkı… Bunların hepsini ben dinleyemem. ‘En azından hit olanları at, gönder; onları dinleyeyim’ dedim. Tabii söz, müzik yapay olunca insanın çok fazla dinleyesi de gelmiyor” dedi.

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