Bengü, 11 Eylül’de “sahici” bir pop gecesine davet ediyor

Hit şarkılarıyla uzun yıllardır pop müziğin sevilen isimleri arasında yer alan Bengü, 11 Eylül akşamı ilk defa Paribu Vadi Açıkhava’da sahne alacak. Son çıkardığı “Dur Nereye” isimli teklisinin yanı sıra zaman içinde dillere dolanan şarkılarını da söyleyecek sanatçı, müzikseverlere unutamayacakları bir gece sunacak.

Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Bengü, yoğun konser programını Atlantis Yapım ve Paradise Production organizasyonuyla 11 Eylül’de Paribu Vadi Açıkhava’da sevenleriyle buluştuğu özel bir akşamla sürdürecek. Yazın enerjisine yaraşır son teklisi “Dur Nereye” ile dinlenme listelerinde üst sırada yer alan sanatçı, yıllara meydan okuyan şarkılarını bu kez de açık hava sahnesinin enerjisiyle buluşturacak.

Yüksek sahne enerjisi ve hayranlarının unutamayacağı bir programla sahne alacak olan Bengü, özel tasarlanmış sahnesi ve kostümleriyle de izleyicilerine görsel bir şölen sunacak. Atlantis Yapım ve Paradise Production organizasyonuyla 11 Eylül

akşamı İstanbul’da Paribu Vadi Açıkhava sahnesinde gerçekleştirilecek konserin biletleri Paribu Pass, Biletix ve Bubilet’te satışta.

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