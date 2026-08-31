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Hande Yener'in Kıbrıs tarzı

Hande Yener'in Kıbrıs tarzı

Hande Yener'in Kıbrıs tarzı

Hande Yener, Kıbrıs Grand Sapphire Resort'ta izleyici karşısına çıktı.

Hande Yener'in Kıbrıs tarzı
Şarkıcı, her sahnesinde olduğu gibi yine kombiniyle dikkat çekti.

Hande Yener'in Kıbrıs tarzı
Hem performansı hem de tarzıyla dikkat çeken Yener, fenomen şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

 Hande Yener'in Kıbrıs tarzı

Şarkıcının, kombinindeki gözlüğü de göze çarptı.

 Hande Yener'in Kıbrıs tarzı

Şarkıcıya, konserinde dansçıları da eşlik etti.

 Hande Yener'in Kıbrıs tarzı

Yener'in dansçılarıyla sergilediği performans beğeni topladı.

Hande Yener'in Kıbrıs tarzıHande Yener'in Kıbrıs tarzıHande Yener'in Kıbrıs tarzı

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