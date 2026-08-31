 Hande Yener'in Kıbrıs tarzı

Hande Yener, Kıbrıs Grand Sapphire Resort'ta izleyici karşısına çıktı.



Şarkıcı, her sahnesinde olduğu gibi yine kombiniyle dikkat çekti.



Hem performansı hem de tarzıyla dikkat çeken Yener, fenomen şarkılarıyla sevenlerini coşturdu.

Şarkıcının, kombinindeki gözlüğü de göze çarptı.

Şarkıcıya, konserinde dansçıları da eşlik etti.

Yener'in dansçılarıyla sergilediği performans beğeni topladı.

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