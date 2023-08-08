NISSE Essence koleksiyonuyla tanışın

Mevsim geçişinde kullanılan parçaların çeşitliliğine ek; kırmızı, siyah, beyaz tonlarında geniş renk paletine sahip Essence koleksiyonunda derinin hakimiyeti ön planda. Yılan deseni baskılı ve çok renkli deri ceket bu sonbahar kurtarıcınız olmaya aday.

Feminen ruhu canlandıran satenler, ince el işçiliğinin hakim olduğu işlemeli elbiseler ve payet kumaşlar gibi çeşitli materyaller ile tasarlanan Essence Koleksiyonu etkileyici detaylarla buluşurken tüm ışıkları üzerinize çekecek. NISSE’in ikonikleşerek; her sezon farklı yorumlanan leopar deseni sezonda da kendini gösteriyor.

Güçlü, klasik ve feminen parçalarla tüm koleksiyonlarında zamansız bir stil ortaya çıkaran NISSE; elbise, büstiyer, yelek, ceket ve trençkot gibi birbirlerini tamamlayan parçalar sunan Essence koleksiyonunu keşfetmeniz için bu sezonda hazır.

Cesur, vücut hatlarını vurgulayan parçalar ve işlemeli detaylarıyla dikkat çeken dış giyimlerle karıştırıp eşleştirdiği NISSE Essence Koleksiyonu; özgür, düşünceli ve dikkat çekmekten asla çekinmeyen bir duruş sergilemeye devam ediyor ve özüne sadık kalıyor.

NISSE Essence Koleksiyonuna , https://www.n-isse.com , Beymen mağazaları , Beymen.com ve In-formal mağazaları’ndan ulaşabilirsiniz.

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