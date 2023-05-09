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Nişantaşı Vitelli mağazası kapılarını açtı

Sofra ve ev dekorasyonu ürünlerine yeni bir soluk getiren Vitelli Design, flagship mağazası özel bir davet ile kapılarını açtı.

Nişantaşı Vitelli mağazası kapılarını açtı

2018 yılından bu yana günlük hayatımıza eşlik eden ürünlere tasarım çözümler getiren Vitelli Design Studio, yeni mağazasında, dekorasyon tutkunlarıyla buluştu.

Nişantaşı Vitelli mağazası kapılarını açtı

Yiğit ve Vildan Tellioğlu ev sahipliğinde gerçekleşen etkinliğe; Siren Ertan, Aslıhan Doğan Turan, Begüm Özer, Burcu Şendir, Narin Akçelik, Nilgün Esinli, Eda Erdoğan, Rüya Büyüktetik, Gizem Hatipoğlu, Melis Agazat, Pelin Kaya ve Mert Vidinli gibi birçok ünlü isim katıldı. Herkesin ilgiyle ürünlerini incelediği mağazada beğenilen eşyalarda satın alındı.

Nişantaşı Vitelli mağazası kapılarını açtı

Aslıhan Doğan Turan, annesi Güler Doğan uyumlu şıklıklarıyla göz kamaştırdılar. Anne kız marka çanta ve gözlükleriyle dikkat çekti.

Nişantaşı Vitelli mağazası kapılarını açtı

Farklı koleksiyonlar altında tasarlanan ürünler; porselen, cam, pleksi, mermer, tekstil gibi birçok materyallerde üretiliyor. Vitelli Design, sofra ev dekorasyon çözümleri öne çıkıyor. En çok ürün çeşitliliğinin sunulduğu şık ve tasarım değeri yüksek Vitelli Design Studio Nişantaşı mağazası, Teşvikiye Caddesinde yer alıyor.

Nişantaşı Vitelli mağazası kapılarını açtı

Yaratıcı tasarımların, canlı renklerle buluştuğu ürünler sizi vitelli.com.tr, Galataport, Nişantaşı Vitelli Design Studio’da bekliyor.

 

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