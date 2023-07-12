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Nil Karataş’tan yeni şarkı müjdesi

Genç şarkıcı Nil Karataş önceki akşam Azka yaz konserleri kapsamında sahne aldı.

Nil Karataş’tan yeni şarkı müjdesi

Azka yaz konserleri hız kesmeden devam ediyor.  Önceki akşam Ajda Pekkan başta olmak üzere bir çok sanatçıya vokallik yapan Nil Karataş sahnedeydi. Genç şarkıcı sahneye  single parçası olan " Öyle bir dünya yok"  ile çıktı. 

Nil Karataş’tan yeni şarkı müjdesi

Karataş söylediği yerli ve yabancı şarkılarıyla konuklarına unutulmaz bir yaz akşamı yaşatırken, sahneden yeni çıkaracağı şarkının müjdesini verdi.

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