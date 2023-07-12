Nil Karataş’tan yeni şarkı müjdesi

Azka yaz konserleri hız kesmeden devam ediyor. Önceki akşam Ajda Pekkan başta olmak üzere bir çok sanatçıya vokallik yapan Nil Karataş sahnedeydi. Genç şarkıcı sahneye single parçası olan " Öyle bir dünya yok" ile çıktı.

Karataş söylediği yerli ve yabancı şarkılarıyla konuklarına unutulmaz bir yaz akşamı yaşatırken, sahneden yeni çıkaracağı şarkının müjdesini verdi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.