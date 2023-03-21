Nihat Altınkaya Al Sancak’a dahil oluyor

Al Sancak’a 8.bölümde dahil olacak olan Nihat Altınkaya dizide kolayca kılık değiştirebilen ve Ahtapot’un tetikçisi olan Boran isimli karakteri canlandıracak. Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan’ın başrollerinde bir araya geldiği dizide ayrıca; İdris Nebi Taşkan, R. Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Osman Soykut, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel gibi başarılı isimler rol alıyor.

Al Sancak dizisinin senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı, Selman Kılıçaslan ve Yelda Arıtaş Erdem kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Günay Günaydın oturuyor.

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