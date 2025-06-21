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Nihal Candan hayatını kaybetti

Nihal Candan hayatını kaybetti

Nihal Candan hayatını kaybetti

Anoreksiya nervoza rahatsızlığı sebebiyle 23 kiloya kadar düşen Nihal Candan, hayatını kaybetti.

 Nihal Candan hayatını kaybetti

Sosyal medya fenomeni, bir süredir hastanede tedavi görüyor.

Nihal Candan hayatını kaybetti

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