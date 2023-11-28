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‘Neyzen’ kış sezonunda da seyircilerin gönlünü fethedecek

BKM’nin yapımcılığını üstlendiği, Uğur Yücel’in olağanüstü oyunculuğu ile seyircileri büyülediği tek kişilik oyunu ‘Neyzen’ kış sezonuna başlıyor.

‘Neyzen’ kış sezonunda da seyircilerin gönlünü fethedecek

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ve sahnelenmeye başladığı günden bu yana kapalı gişe devam eden ‘Neyzen’, 29 Kasım’da İstanbul’da ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 9 Aralık’ta Ankara MEB Şura Salonu, yılın son oyunuyla da 19 Aralık’ta Maximum Uniq Box’ta seyirciyle buluşacak. Oyun, 18 Ocak’ta da yeni yılın ilk perdesini İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde açacak.

‘Neyzen’ kış sezonunda da seyircilerin gönlünü fethedecek

 Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in sahnede devleştiği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

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