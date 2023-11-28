‘Neyzen’ kış sezonunda da seyircilerin gönlünü fethedecek

Uğur Yücel’i yıllar sonra tiyatro sahnesine döndüren ve sahnelenmeye başladığı günden bu yana kapalı gişe devam eden ‘Neyzen’, 29 Kasım’da İstanbul’da ilk kez Bostancı Gösteri Merkezi’nde, 9 Aralık’ta Ankara MEB Şura Salonu, yılın son oyunuyla da 19 Aralık’ta Maximum Uniq Box’ta seyirciyle buluşacak. Oyun, 18 Ocak’ta da yeni yılın ilk perdesini İstanbul Caddebostan Kültür Merkezi’nde açacak.

Uğraş Güneş’in yazdığı, Can Yücel’in yönettiği, Uğur Yücel’in sahnede devleştiği oyun Neyzen Tevfik’in hayat hikayesini, dünyasını, dostlarını; anekdotlar, hicivler ve şiirler ile anlatıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.