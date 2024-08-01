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SnobMagazin.com

NetWork’ten kaçırılmayacak yaz indirimi başladı

Sıcak yaz ayları devam ederken, tatil planları ve kaçamaklar için yeni sezon öncesinde alışveriş yapmanın tam zamanı!

NetWork’ten kaçırılmayacak yaz indirimi başladı

NetWork’ün zamansız, modern ve cesur tasarımlarının bir araya geldiği kadın ve erkek yaz koleksiyonunda, sezon sonu büyük yaz indirimi ayrıcalıkları devam ediyor.

NetWork’ten kaçırılmayacak yaz indirimi başladı

Şehirde ve plajda kullanılabilecek elbiseler, pantolonlar, alt-üst takımlar, şortlar ve tamamlayıcı olan ayakkabılar ve çantalarda sunulan bu büyük indirimle dolabınıza zamansız şıklık katın.

NetWork’ten kaçırılmayacak yaz indirimi başladı

 

 

Plaj bavulunuza renk katacak bu koleksiyon, mevsim geçişlerinde de kullanabileceğiniz keten, triko tasarımlarla size özel ayrıcalıklar sunuyor.

NetWork’ten kaçırılmayacak yaz indirimi başladı

Büyük yaz indirimden yararlanmak için NetWork mağazalarını ziyaret edebilir veya network.com.tr adresine göz atabilirsiniz.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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