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Nesrin Cavadzade'nin başı komşusuyla derde girdi

Nesrin Cavadzade'nin, yaklaşık 15 kediyi apartmanın içinde beslemesi bir komşusunu rahatsız etti. İkilinin sürekli tartıştığı öğrenildi. İşte detaylar...

Nesrin Cavadzade'nin başı komşusuyla derde girdi

Milliyet'ten Hüseyin Altun'un haberine göre; Nesrin Cavadzade'nin, sokak kedileri yüzünden komşusuyla başı derde girdi. Altı ay önce 16 yıllık kedisi Çiko'yu ve daha sonra Api'yi kaybeden oyuncu, acısını dindirmek için Arnavutköy'deki evinin çevresinde bulunan minik dostları beslemeye başladı.

Nesrin Cavadzade'nin başı komşusuyla derde girdi

Cavadzade, yaklaşık 15 kediyi apartmanın içinde besleyince, komşusundan itiraz geldi.

Nesrin Cavadzade'nin başı komşusuyla derde girdi

Oyuncunun, kedilerden rahatsız olan ve artık onlara bakmasını istemeyip, kendisini apartman yönetimine şikayet eden komşusuyla ilk olarak sözlü tartışma yaşadığı öğrenildi. Komşunun her fırsatta minik dostlar için yemek ve su bırakan Cavadzade'ye bağırdığı da söyleniyor. İkilinin denk geldiklerinde ise her seferinde tartıştığı iddia edildi.

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