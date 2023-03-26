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Nesrin Cavadzade Kaza Yaptı

Ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, sponsor firmasının verdiği araçla ufak bir kaza yaptı. Marka Nesrin Cavadzade’ye başka bir araç vererek ufak hasarı görmezden geldi. İşte haberin detayları...

Nesrin Cavadzade Kaza Yaptı

Posta'dan Engin Can Dilekli'nin haberine göre; Nesrin Cavadzade, geçen yıl kendisine sponsor olan otomobil markasının verdiği araçla ufak bir kaza yaşadı. Acemiliği nedeniyle oturduğu apartmanın otoparkından çıkarken aracı çarpan oyuncu, firmayı arayıp durumu anlattı.

Nesrin Cavadzade Kaza Yaptı

HASARI GÖRMEZDEN GELDİLER

Marka Nesrin Cavadzade’ye başka bir araç vererek ufak hasarı görmezden geldi.

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Editör
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