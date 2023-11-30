Necip Memili baba olduktan sonra değişen hayatını anlattı

Ahmet Mümtaz Taylan, NTV ekranlarında yayınlanan Empati'de oyuncu Necip Memili'yi konuk etti.

Temmuz 2020'de kızı Asya'nın doğumuyla ilk kez baba olma heyecanı yaşayan Necip Memili, "Kız çocuğu babası olduğum için daha usturuplu bir insanım etrafa karşı. Büyük bir değişim yarattı bende kızım" dedi.

"İNSANLARI DAHA İYİ DİNLİYORUM"

43 yaşındaki oyuncu, "4-5 sene önceki halimle şu an ki halim arasında çok büyük fark var. Bakış açım değişti, insanları artık daha iyi dinliyorum. Çabuk hareket etmiyorum, çok çabuk kararlar vermiyorum. Arabayı hızlı kullanmıyorum" açıklamasın yaptı.

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