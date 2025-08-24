  • Video Galeri Foto Galeri
Mustafa İpekçioğlu’ndan yeni single

Bağlama virtüözü ve yılların deneyimli müzisyeni Mustafa İpekçioğlu, yeni single’ı “Hatırası Var” Mi Müzik etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Söz ve bestesi sanatçının kendisine ait olan eser, sevdaya, özleme ve kavuşma umuduna dair samimi bir hikâye anlatıyor. Düzenlemede Mustafa İpekçioğlu, Emre Poyraz ve Ozan Kartal imzası bulunurken, şarkı modern sound’larla arabesk dokuları bir araya getiriyor.

Ankara’da Onur Özcan ve İlker Akülker yönetmenliğinde çekilen klip ise, şarkının duygusal atmosferini bir yol hikâyesiyle görselleştiriyor.

Bağlamanın köklü mirasını yalnızca Türk halk müziğinde değil; arabeskten caza, groove’dan modern doğaçlamalara uzanan geniş bir müzikal yelpazede yorumlayan İpekçioğlu, gelenekten aldığı ilhamı farklı türlerle harmanlayarak özgün bir dil oluşturuyor. Müziğini hem yerel hem de evrensel bir ifade biçimine dönüştüren sanatçı, bu yönüyle Türkiye'nin en dikkat çekici bağlama virtüözlerinden biri olarak öne çıkıyor.

