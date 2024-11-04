MBA Okulları’nın 3. Kristal Çam Ödülleri, Kurtköy kampüsünde düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Nagihan Karadere ve Uğur Arslan’ın sunuculuğunu üstlendiği törende, öğrencilerin oylarıyla Meslek Onur Ödülü’ne layık görülen Murat Serezli, büyük alkışlar eşliğinde sahneye çıktı.



Ödülü gençlerden almanın gurur verdiğini vurgulayan Serezli, “Bu ödülü almak bana iki kat mutluluk verdi. Gençler yarınımız, değişimin ve yeniliğin sembolü. Yaptığımız işin onların beğenisini kazanması benim için çok değerli,” dedi.

Seyircinin beğenisinin kendisi için her zaman birinci öncelik olduğunu belirten başarılı oyuncu, “Ödüller insanı şımartmamalı, ancak takdir edilmek doğru yolda olduğumuzu gösterir. Ödül almak tabii ki onurlandırıcı ama seyircinin alkışı, ilgisi her şeyden önemli,” ifadelerini kullandı.

GÖKTÜRK PROJESİ İÇİN RADİKAL DEĞİŞİM!

Göktürk projesi için üç yıl boyunca saçını ve sakalını uzatan Murat Serezli, büyük dönüşümünü ve eski haline dönmenin getirdiği rahatlamayı anlattı. "Belime kadar uzanan saç ve yoğun sakallarla bambaşka biriydim. Saçımı ve sakalımı kestirince adeta rahatlama geldi. 10 yaş yaşlı görünüyordum, şimdi 10 yaş genç hissediyorum," diyen ünlü oyuncu, bu yeni halinin çevresinde şaşkınlık yarattığını belirtti. "O dönemde dikkat çekmemek için saklanıyordum; şimdi bu değişimle herkes daha da şaşırıyor," ifadeleriyle dönüşüm sürecini paylaştı.

2024-2025'E HIZLI GİRİŞ

2024 yılı hakkında açıklamalarda bulunan Serezli, iki yıldır çekimleri süren Göktürk projesinin bir kısmını tamamladıklarını ve şimdi Leyla dizisinde etkileyici bir karakter canlandırdığını belirtti.

Ünlü oyuncu ayrıca Necip Fazıl Kısakürek’in klasik eseri Bir Adam Yaratmak’ın sinema uyarlamasında da yer alacağını duyurdu. Serezli, “2024’ün sonu ve 2025 benim için çok yoğun geçecek, farklı projelerle seyirci karşısına çıkacağım,” dedi.

ASKER ROLLERİ YAPIŞACAKSA YAPIŞSIN, GURUR DUYARIM

Asker rolleriyle özdeşleşen Murat Serezli, bu rollerin üzerine yapışmasından çekinip çekinmediği sorulunca içten yanıt verdi.

Canlandırdığı subay karakterlerine atıfta bulunan Serezli, “O subay, askerlerine emir eri gibi değil, evladı gibi bakan, Atatürk ilkelerine bağlı, taktik zekâsıyla öne çıkan onurlu bir Türk subayıydı. Böylesine gururlu bir karakter üzerime yapışacaksa, bundan onur duyarım, Ama gerçek hayatta askerlik, ancak gerçek kahramanların üstesinden gelebileceği kadar zor bir görev,” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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