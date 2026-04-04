Murat Öztarhan'ın İnsan Aplikasyonları Aşkın İçindeki Tehlikeli Aplikasyonlar kitabı çıkıyor

Yazar Murat Öztarhan, insan ilişkilerinin en kırılgan ve karanlık alanlarından birine odaklanan yeni kitabı İnsan Aplikasyonları – Aşkın İçindeki Tehlikeli Aplikasyonlar ile çok yakında okurlarla buluşuyor. Son yıllarda ayrılık sonrası yaşanan savrulmalar, takıntılar, şiddet olayları ve trajik sonuçlar; duyguların doğru okunamamasının ne kadar ağır bedeller doğurabileceğini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Murat Öztarhan bu kitabında, aşk sanılan her duygunun gerçekten aşk olmadığını vurgularken; bazı duyguların insanı fark edilmeden karanlığa sürükleyen tehlikeli iç mekanizmalara dönüşebileceğini ortaya koyuyor.

İnsan Aplikasyonları – Aşkın İçindeki Tehlikeli Aplikasyonlar, aşkın içindeki bağlılık, bağımlılık, tutku, manipülasyon, terk edilme korkusu ve duygusal çöküş gibi kavramları, “İnsan Aplikasyonları” düşünce evreninin özgün diliyle ele alıyor. Kitap yalnızca ilişkileri değil, ilişkilerin içinde çalışan görünmez zihinsel ve duygusal sistemleri de görünür kılmayı amaçlıyor. Çok yakında raflarda. Murat Öztarhan İnsan davranışlarını bir yazılım gibi analiz eden ve zihinsel hataları fark ettirmeye odaklanan özgün düşünce modeliyle dikkat çeken yazar.

