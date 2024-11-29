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Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın torunu Defne için Londra'ya gidiyor!

Ünlü sanatçı Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın torunu Defne için Londra'ya gidiyor!

Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın torunu Defne için Londra'ya gidiyor!

Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Müjde Ar, 'oğlum' dediği yeğeni Söz'ün kızı, kardeşi Mehtap Ar'ın torunu Defne ile birlikte objektife poz verdi. Londra-İstanbul arasında mekik dokuyan Türk Sineması'nın unutulmaz oyuncusu Müjde Ar, torunu Defne'yle birlikte vakit geçirmekten büyük keyif alıyor.

 Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın torunu Defne için Londra'ya gidiyor!

Müjde Ar, 'torunum' dediği Defne ile keyifli vakit geçirdiklerini belirterek özlem duyduğunda uçağa atladığı gibi soluğu Londra'da alıyor. Magazinsortie.com'dan Olcay Ünal Sert'e konuşan Müjde Ar "Defne'nin gözleri Mehtap'a (Ar) benziyor." dedi.

 Müjde Ar kardeşi Mehtap Ar'ın torunu Defne için Londra'ya gidiyor!

İstanbul'un çok kalabalık, trafiğinin de yorucu olduğunu belirten Müjde Ar, Bodrum'un da eskisi gibi olmadığını, sakin ve salaş yerleri sevdiğini söyledi. İklim krizinin yalnızca Türkiye'yi değil, İngiltere'yi de vurduğunu belirten sanatçı, "Orası da eskisi gibi soğuk değil, kar yağsa da bir hafta da çabucak geçiyor." dedi.

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