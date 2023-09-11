Müjde Ar denize lağım akıtılmasına isyan etti  

Bodrum'da drone ile yapılan çekimlerin kendisine ulaştırılması üzerine harekete geçen Müjde Ar, lağım sularının denize aktığını görünce çıldırdı. Müjde Ar, Muğla ve Bodrum Belediyelerine başvurarak gereğinin yapılmasını istedi.

"HERKES YEREL YÖNETİMLERDEN ÇOK ŞİKAYETÇİ"

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Müjde Ar, Bodrum da teftişe çıktı. Gündoğan Sahil Kooperatifi evlerinin kirli suyunun denize akıtıldığını öğrenen Müjde Ar, drone ile tespit ettirilen görüntüleri görünce, durumu Muğla Belediyesi ve Bodrum Belediyesi'ne haber verdi.

Müjde Ar, gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Koyu bitirmek üzereler, her yer denize akıtıyor kirli sularını, Muğla Belediyesine haber verdim. Hiçbir denetim yok, ceza yok. Bodrum'u da bitiriyorlar! Yerel Yönetimler denize akıtılan lağımlar konusunda neden benim kadar duyarlı değiller? Herkes topu birbirine atıyor. Doğa ve çevre kirliliğiyle mücadeleye devam edeceğim. Yaptığım gözlemlerde, herkes yerel yönetimlerden çok şikayetçi Bodrum ve Muğla da..."

Müjde Ar, defalarca uyarıda bulunmasına rağmen Muğla ve Bodrum Belediyesi yetkililerinin harekete geçmediğini söyledi.

Sanatçı Müjde Ar, Magazinsortie.com Yayın Yönetmeni gazeteci Olcay Ünal Sert'e yaptığı açıklamada; iklim krizinin yaşandığı günümüzde çevreye karşı daha duyarlı olunması gerektiğini belirterek yerel yönetimlerin konuyla yeterince ilgilenmediklerini söyledi. Denizlerin tüm canlıların yaşam alanı olduğunu belirten sanatçı Müjde Ar, bu konuda ilk okuldan itibaren çevrenin temiz tutulması için ciddi eğitim verilmesi gerektiğini ifade etti. Doğa ve tabiatın önemine dikkat çeken sanatçı, görevini yapmayan yetkililerin bulunarak cezalandırılması gerektiğini, gerekirse görevden el çektirilmeleri gerektiğini söyledi.

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