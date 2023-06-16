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Müge Boz Avène için kamera karşısına geçti

Müge Boz dermatoloji alanında inovatif, güvenilir çözümler sunan ve en hassas ciltlerin bile kullanımına uygun Avène'nin yeni ürünü için kamera karşısına geçti.

Müge Boz Avène için kamera karşısına geçti

Hücresel yaşlanma üzerine yapılan çalışmalar sonucu Avène Dermatoloji Laboratuvarları tarafından geliştirilen Avène’in yaşlanma karşıtı yeni bakım serisi Hyaluron Activ B3, yeni reklam filmi izleyiciyle buluştu. Başrolünde başarılı oyuncu Müge Boz’un,  yönetmen koltuğunda ise, beyaz perdenin başarılı yönetmeni Kıvanç Baruönü’nün yer aldığı üç filmden oluşan serinin ilki geçtiğimiz günlerde dijital platformlarda yayınlandı.

Hyaluron Activ B3 Dolgunlaştırıcı Konsantre Serum ’un tanıtıldığı serinin ilk filminde çizgilere çizgi çeken buluş Avène Hyaluron Activ B3’ün yaşlanmanın belirtilerine değil nedenine odaklanan başarılı inovasyonu ön plana çıkıyor. 

Çizgilere Çizgi Çek! 

Film,  Avène’in marka yüzü Müge Boz’dan duyduğumuz ‘’Hayatta bi’ herkesin gittiği yoldan gidenler var. Bi’ de kendi yolunu çizmek için bir şeylere çizgi çekenler…’’ manifestosuyla başlıyor.  

Müge Boz Avène için kamera karşısına geçti

Boz, reklamda gösterilen doğal olmayan içerikli ürünlere, kulaktan dolma bilgilere, daha nedenini bilmeden çözümünü bulduğunu söyleyenlere çizgi çektiğini vurguluyor.

Film, yaşlanmanın belirtilerine değil nedenine odaklanan Avène Hyaluron Activ B3’ün, içeriğindeki, hyaluronik asit ve niasinamid ile yaşlanmanın nedenlerine etki ederek hücrelerin ömrünü uzattığının altını çiziyor. 

Dijital platformlarda izleyiciyle buluşan reklam filminde, Hyaluron Activ B3 serisinin güçlü etkisi tanıtılıyor. Müge Boz’un başarılı performansı ve ünlü yönetmen Kıvanç Barönü'nün etkileyici görüntüleri reklam filmine damga vururken, Çizgilere Çizgi Çeken Cilt Bakım Serisi Hyaluron Activ B3’ün devam filmleri şimdiden merak uyandırıyor.

 

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