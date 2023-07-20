Anne kız eğlencesi

Güzel oyuncu Müge Boz, geride bıraktığımız günlerde Metropol İstanbul’da bulunan Hupalupa Aile Eğlence Merkezi’nde kızı Vina ile birlikte vakit geçirdi.

Birçok oyunu kızıyla birlikte deneyimleyen Müge Boz ve kızı Vina, birlikte atlı karıncaya binerek uzun süre keyifle vakit geçirdi.

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