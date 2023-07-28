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Müge Boz'dan flaş karar

Ünlü oyuncu Müge Boz'dan sürpriz bir karar! Bakın ne yapacak?

Müge Boz'dan flaş karar

9. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nde yılın en iyi ürünleri, cemiyet hayatından birçok ünlü isim, basın mensubu ve influencerın katılımıyla, Swissôtel The Bosphorus - İstanbul’da düzenlenen ödül töreninde sahiplerini buldu.

Müge Boz'dan flaş karar

Bu özel gecede yedi farklı kategoride ödül alan ünlü isimler ise Nükhet Duru, Özgü Kaya, Hazal Subaşı, Sevda Erginci, Bennu Gerede, Hamiyet Akpınar ve Ebru Baybara Demir oldu.

Müge Boz'dan flaş karar

Gecede sunucu olarak yer alan Müge Boz ve Mert Fırat da soruları yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda ailesiyle beraber bir yurt dışı tatiline çıkan Boz, "Yaz harika geçti. Farklı bir tatil deneyimledik. Doğada bir tatil yaptık denizden uzak. Vina'yı da aldık bisiklet ile gezdik hep oralarda. Termal suyun da şifasını deneyimledik. Müzik festivaline de gittik. Ben de bir karar verdim. Kendimi geliştirmeyi seven birisi olduğum için, yurt dışında bir eğitim alma kararı aldım. Tatilimi kendimi geliştirmek adına da kullanma kararı aldım” dedi.

Müge Boz'dan flaş karar
Mert Fırat ise, "Biz de deprem bölgesinde konteyner yaşam merkezi açıyoruz. Bölgesel kalkınma ofisleri kuruyoruz Birleşmiş Milletler ile birlikte”dedi.

Müge Boz'dan flaş karar

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