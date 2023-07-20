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Tatil bitti yeni sezona hazırlanıyoruz

Yakışıklı oyuncu Mert Fırat geride bıraktığımız günlerde Metropol İstanbul’da objektiflere yansıdı.

Tatil bitti yeni sezona hazırlanıyoruz

Kurucusu olduğu Dasdas Sahne’den çıkış yaparken görüntülenen Mert Fırat, "Tatili bitirdik. Tiyatro oyunları, konserler ve yeni projeler derken yeni sezona hazırlık yapıyoruz.” ifadelerinde bulundu.  

 

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