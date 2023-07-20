Tatil bitti yeni sezona hazırlanıyoruz

Kurucusu olduğu Dasdas Sahne’den çıkış yaparken görüntülenen Mert Fırat, "Tatili bitirdik. Tiyatro oyunları, konserler ve yeni projeler derken yeni sezona hazırlık yapıyoruz.” ifadelerinde bulundu.

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