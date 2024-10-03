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Moda Sahnesi’nden yeni Shakespeare yorumu: Macbeth

Moda Sahnesi’nin Kemal Aydoğan yönetimindeki en son Shakespeare yorumu “Macbeth”, İstanbul Moda Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkıyor. Barış Atay’ı Macbeth rolünde sahnede izleyebileceğimiz oyunun biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışta.

Moda Sahnesi’nden yeni Shakespeare yorumu: Macbeth

Moda Sahnesi’nin Kemal Aydoğan yönetimindeki en son Shakespeare yorumu “Macbeth”, İstanbul Moda Sahnesi’nde seyirci karşısına çıkıyor. Barış Atay’ı Macbeth rolünde sahnede izleyebileceğimiz oyunun biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı. 

Kemal Aydoğan’ın yönettiği “Macbeth”in sahne tasarımını Bengi Günay, ışık tasarımını İrfan Varlı, müzik ve ses tasarımını Mustafa Avcı üstlenirken, Leydi Macbeth rolündeki Ezgi Çelik’e Aybanu Aykut, Deniz Elmas, Melek Ceylan, Gözde Kısa ve Özge Öztürk eşlik ediyor. “Macbeth”, ekim ayında 5 ve 6 Ekim’de, kasım ayında ise 9, 10, 11 ve 12 Kasım’da sahne alacak. 

“Glamis’tin, şimdi Cawdor oldun, bu gidişle sana vaat edileni de olursun ya, benim asıl korkum senin tabiatın; kestirmeden gitmeye yanaşmayacak kadar insaniyet sütüyle karılmış hamurun. Gözün yüksekte olmasına yüksekte, hırs da eksik değil sende ama bu istediğini elde edecek fenalık yok içinde. Yükselmeye can atıyorsun ama elim de kirlenmesin, diyorsun; hakkın olmayana göz koyuyorsun hem, hem de ihanetten kaçıyorsun.”

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