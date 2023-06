Misafirlerini Bağdat Caddesi’nde ağırladılar

Semih ve Orhan Özbayrak’ın girişimi olan Ferida, Boşnak mutfağının sevilen lezzetlerini Şef Murat Bozok’un menü danışmanlığında yeniden yorumlayarak misafirlerine sunuyor.

Yeni şubeyi Bağdat Caddesi’nde açan Özbayrak ailesi, Ferida’nın iddialı ve lezzetli menüsü, her bir detayı düşünülerek tasarlanan keyifli, rahat ortamı, şık ambiyansıyla caddenin en iddialı mekanı olacak. Yeni şubede özel pizza ve ekmek fırını olan Ferida’nın menüsündeki her şey el yapımı olarak lezzet tutkunlarına sunuluyor. Ayrıca Bağdat Caddesi Ferida’da her cuma ve cumartesi akşamı gerçekleşecek DJ performansıyla keyif dolu anlar yaşanacak.

Ferida’nın Bağdat Caddesi açılışına katılan isimler arasında; Özge Ulusoy, Boğaç Aksoy, Deren Karaca, Gül Erçetingöz, İlgi Gövsa, Naz Senem Ünal, Neşe Sert, Oğuzhan Karbi, Rüya Büyüktetik, Sevtap Cengiz ve Funda İlhan vardı.

