  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Misafirlerini Bağdat Caddesi’nde ağırladılar

Yeni nesil Boşnak mutfağının müdavim adreslerinde olan Ferida, ilk şubesi Fişekhane’nin ardından ikinci şubesini mayıs ayında Bağdat Caddesi’nde açtı. Geçtiğimiz gün yeni şubede Yazar Şef Jale Balcı ve Mihriban Seyhan ev sahipliğinde şık bir davet gerçekleşti.

Misafirlerini Bağdat Caddesi’nde ağırladılar

Semih ve Orhan Özbayrak’ın girişimi olan Ferida, Boşnak mutfağının sevilen lezzetlerini Şef Murat Bozok’un menü danışmanlığında yeniden yorumlayarak misafirlerine sunuyor.

Misafirlerini Bağdat Caddesi’nde ağırladılar

Yeni şubeyi Bağdat Caddesi’nde açan Özbayrak ailesi, Ferida’nın iddialı ve lezzetli menüsü, her bir detayı düşünülerek tasarlanan keyifli, rahat ortamı, şık ambiyansıyla caddenin en iddialı mekanı olacak. Yeni şubede özel pizza ve ekmek fırını olan Ferida’nın menüsündeki her şey el yapımı olarak lezzet tutkunlarına sunuluyor. Ayrıca Bağdat Caddesi Ferida’da her cuma ve cumartesi akşamı gerçekleşecek DJ performansıyla keyif dolu anlar yaşanacak.

Misafirlerini Bağdat Caddesi’nde ağırladılar

Ferida’nın Bağdat Caddesi açılışına katılan isimler arasında; Özge Ulusoy, Boğaç Aksoy, Deren Karaca, Gül Erçetingöz, İlgi Gövsa, Naz Senem Ünal, Neşe Sert, Oğuzhan Karbi, Rüya Büyüktetik, Sevtap Cengiz ve Funda İlhan vardı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Burcu Güneş'ten Icardi itirafı
  Magazin

Burcu Güneş'ten Icardi itirafı

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak
  Magazin

Ünlü şarkıcı Betül Demir: Sezen Aksu dönse hepimiz limon satsak

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Demet Özdemir leopar desenli bikinisiyle Ege sahillerini salladı

Sıla yaz turnesine başladı
  Magazin

Sıla yaz turnesine başladı

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje
  Magazin

Oryantal Didem Kınalı'ndan sürpriz proje

Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin küvet pozu olay oldu
  Magazin

Ünlü oyuncu İlkin Tüfekçi'nin küvet pozu olay oldu