Milli voleybolcu Saliha Şahin Bioderma’nın reklam yüzü oldu

Sürdürülebilirlik, toplumsal sorumluluk ve toplumsal fayda sağlama yaklaşımı ile çalışmalarını sürdüren Bioderma, Türkiye’de sporu ve sporcuları desteklemeye devam ediyor. 2021 yılında Türkiye Voleybol Federasyonu ile iş birliği yaparak Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri’nin resmi sponsoru olan Bioderma, 2023 yılında bireysel olarak da sporcuları desteklemeye başladı. Marka, Sultanlar Ligi’nde normal sezonu yenilgisiz şekilde tamamlayan milli voleybolcu Saliha Şahin’e sponsor oldu.

Başarılı sporcu Saliha Şahin, karma, yağlı ve akne eğilimli cilde sahip hem genç/ergen kadın ve erkeklerin hem de yetişkin aknesi yaşayan kişilerin problemlerine çözüm sunan ve dermatologlar tarafından reçetelenen Bioderma Sébium için kamera karşısına geçti. Saliha Şahin’in yaşadığı akne problemi ve hayatına olan yansımasından ilham alınarak hazırlanan reklam filmi, akne karşıtı etki sunan cilt bakım rutini Sébium Foaming Gel ve Sébium Kerato+ ile uzman çözümler sunduğu mesajını veriyor.

İzleyenlere ilham veren bir hikayeyle dijital dünyada yerini alan reklam filminde Saliha Şahin; akne probleminin hayatında yarattığı hem fiziksel hem de psikolojik zorluklar karşısında pes etmeden yoluna devam ediyor ve “akne problemini yüzünde büyütme” diyerek bu probleme Sébium Foaming Gel ve Sébium Kerato+ ile birlikte çözüm buluyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.