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Bioderma, Disney’in Küçük Deniz Kızı filmiyle iş birliği yaptı

Ekobiyolojiden ilham alan dermokozmetik marka Bioderma, Disney'in en önemli canlı-aksiyon türü filmlerinden olan “Küçük Deniz Kızı” ile iş birliğine imza attı ve gala sponsoru oldu.

Bioderma, Disney’in Küçük Deniz Kızı filmiyle iş birliği yaptı

Deniz ötesindeki dünya hakkında daha fazla şey öğrenmek isteyen küçük deniz kızı Ariel'in hikayesini konu alan Küçük Deniz Kızı (The Little Mermaid), 26 Mayıs tarihinde vizyona giriyor.

Bioderma, Disney’in Küçük Deniz Kızı filmiyle iş birliği yaptı

Her cilt tipine ve endişesine yönelik dermatolojik uzmanlık sunan ve cilde saygı duyan ürünler geliştiren Bioderma, bebek ve çocuklara özel güneş serisi Photoderm Pediatrics ile Disney'in en önemli canlı-aksiyon türü filmlerinden olan “Küçük Deniz Kızı” ile iş birliği yaparak gala sponsoru oldu. Ödüllü yönetmen ve yapımcı Rob Marshall’ın Walt Disney Pictures’ın Oscar ödüllü ölümsüz animasyon müzikal filmini, canlı-aksiyon türünde yeniden hayata geçirdiği ‘Küçük Deniz Kızı’, 26 Mayıs 2023’te vizyona giriyor. ‘Küçük Deniz Kızı’, maceraperest güzel ve cesur küçük deniz kızı Ariel’in hikayesini anlatıyor.

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